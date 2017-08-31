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Spor

Bursaspor'da kondisyon yüklemesi

Bursaspor, ligin dördüncü haftasında sahasında oynayacağı Akhisar Belediyespor karşılaşmasının hazırlıkları sabah yaptığı tek çalışma ile sürdürdü

31 Ağustos 2017 15:57

Bursaspor, ligin dördüncü haftasında sahasında oynayacağı Akhisar Belediyespor karşılaşmasının hazırlıkları sabah yaptığı tek çalışma ile sürdürdü.
Milli maçlar nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Bursaspor, Süper Ligin dördüncü haftasında oynayacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.
Teknik Direktör Paul Le Guen oyuncularının çalışmalardaki istekli olmalarından ve performansından son derece memnun.
Bursasporlu futbolcular taktik, teknik, gerekse kondisyon açığını bu arada kapatmak için yoğun uğraş veriyor. Yeni transferler Delarge ve Ekoko antrenmanlarda arkadaşlarından oldukça fazla efor sarf ederek açıklarını kapatmaya çalışıyor.
Yeşil beyazlılarda ülkelerinin milli takımlarına giden Stancu, Ekong, Agu, Ertuğrul, Muhammed, Kubilay, Ozan Can ve Ataberk ile Brezilya\'dan henüz dönmeye Titi bugünde yapılan çalışmaya katılmadı.
Sakatlığı nedeniyle Milli takım kadrosundan çıkartılar kaleci Harun Tekin\'in yanı sıra Sercan Yıldırım, Furkan Özçal, Emre Taşdemir ve Serdar Kurtuluş\'un tedavilerine devam edildi. Rüştü Hanlı ise uzun bir aradan sonra takımla birlikte tüm çalışmada yer aldı.
Bu arada yeni transferlerden Badu ısınma sonrasında kondisyoner Giovanni yönetiminde özel bir kondisyon çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmada kondisyon yüklemesinin ardından yeşil beyazlılar, taktik ve teknik ağırlıklı dar alanda çift kale maç yaptı.
Bursaspor, yarın bayram olması nedeniyle serbest bir çalışma yapacak. Bura arada, yeşil beyazlılar, Akhisar Belediyespor mücadelesi hazırlıkları kapsamında Pazar günü saat 17.00\'de  Minareli Çavuş Tesisleri\'nde Sakaryaspor ile taraftara açık hazırlık karşılaşması yapacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Futbolcuların antrenman öncesi ısınmaları
-Kondisyon çalışmaları, 
-Çift kale maç
-Detaylar

Cemal EKENTOK- Gürkan DURAL/ BURSA (DHA)

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