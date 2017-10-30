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Spor

Bursaspor'da kendilerini aştılar

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSASPOR, ligde attığı 20 golün 17'sini kazandığı karşılaşmalarda kaydederken; gollere katkılar veren Aziz Behich, Mikel Agu ve Jires Kembo da adeta kendi performanslarını aştı

30 Ekim 2017 15:17

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSASPOR, ligde attığı 20 golün 17\'sini kazandığı karşılaşmalarda kaydederken; gollere katkılar veren Aziz Behich, Mikel Agu ve Jires Kembo da adeta kendi performanslarını aştı.
Bursaspor, Antalyaspor engelini 4-0’lık farklı bir skorla geçerken gol sevinci yaşayan Aziz Behich, Mikel Agu ve Jires Kembo bu sezonki performanslarıyla hücuma katkı açısından en iyi dönemlerini geçiriyor. Yeşil-beyazlı ekip ile birlikte forma giydiği 114 maçta yalnızca 1 gol kaydeden Aziz Behich, yeni oyun sistemi sonrasında hücumda daha fazla katkıda bulunarak son 3 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.
Kariyerinde 4 golü bulunan Mikel Agu ise yeşil beyazlı ekiple birlikte skorer yönünü hatırladı. Daha önce son golünü Porto’nun B Takımı ile 28 Ocak 2014’te kaydeden Agu, bu sezon ise Bursaspor formasıyla çıktığı 10 maçta 2 gol ve 2 asiste imza attı.
JIRES GOLLE DÖNDÜ
Yeşil-beyazlı ekipte dikkat çeken bir diğer oyuncu ise Jires Kembo oldu. Bursaspor ile bu sezon 10 maçta ter döken tecrübeli oyuncu, yeni oyun sistemiyle birlikte forvet ikilisinden biri oldu. Bu süreçte 10 maçta Jires Kembo da 2’şer gol ve asist gerçekleştirerek yeşil beyazlı ekibin hücumuna destek verdi. Deneyimli oyuncu, böylelikle kariyerinin en fazla hücumda gole katkı verdiği sezon başlangıcını geride bıraktı. Jires, 2 maçlık kırmızı kart cezasının ardından golle döndü.
Öte yandan Bursaspor’un kazandığı maçlardaki attığı gol sayısı da dikkat çekiyor. Yeşil beyazlı ekip, ligde 5 kez galibiyete uzanırken bu maçlarda toplamda 17 gol kaydetti. Geride kalan diğer maçta ise Bursaspor, sadece 3 gol atabildi.

(FOTOĞRAFLI)

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