Bursaspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları sürüyor

BURSA,(DHA) - BURSASPOR, Kayserispor maçının hazırlıklarına yağmur altında devam ederken, Sercan Yıldırım takımdan ayrı düz koşu yaptı, Badu\'nun tedavisine ise devam edildi.

Spor Toto Süper Lig\'in 24\'üncü haftasında 2 Mart Cuma günü sahasında Kayserispor\'u ağırlayacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Özlüce Tesisleri\'nde yağmur altında teknik direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen basına kapalı antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan idman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda kontrol pas çalışması yapan yeşil beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlığı bulunan Sercan Yıldırım takımdan ayrı düz koşu yaparken, Emmanuen Badu\'nun ise tedavisine devam edildi. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

LE GUEN KONUŞMAYACAK

Teknik direktör Paul Le Guen\'in kararı doğrultusunda Kayserispor maçı için gerçekleştirilecek antrenmanların tamamı basına kapatıldı.

Kulüp yetkililerinden edinilen bilgiye göre her hafta düzenli olarak basın toplantısı yaparak soraları yanıtlayan Le Guen, bu hafta toplantı düzenlemeyerek Kayserispor maçına odaklanıp taktik çalışmalara yoğunlaşacak.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Öte yandan 2 Mart 2018 Cuma günü saat:20:00’de Büyükşehir Belediye Stadı\'nda oynanacak olan Kayserispor maçının biletleri ise bu sabah itibariyle satışa çıktı.

Bilet fiyatları ise şöyle;

VIP 1.Balkon: 200,00 TL

VIP 2.Balkon: 200,00 TL

Batı Alt Tribün: 100,00 TL

Spor Toto Alt Tribün: 50,00 TL

Spor Toto Üst Tribün: 40,00 TL

Güney Kale Arkası (Teksas): 20,00 TL

TOFAŞ Tribünü: 20,00 TL

Misafir Tribünü: 26,00 TL

(FOTOĞRAFLI)