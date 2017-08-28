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Spor

Bursaspor'da kaleci Harun’un tedavisine başlandı

BURSA (DHA)- BURSASPOR’un İstanbul’da oynadığı Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanan ve A Milli Takım aday kadrosundan çıkartılan kaleci Harun Tekin için yapılan açıklamada, tedavisine hemen başlanıldığı duyuruldu

28 Ağustos 2017 16:12

BURSA (DHA)- BURSASPOR’un İstanbul’da oynadığı Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanan ve A Milli Takım aday kadrosundan çıkartılan kaleci Harun Tekin için yapılan açıklamada, tedavisine hemen başlanıldığı duyuruldu.
Kulübün resmi interset sitesinde yapılan duyuru şöyle:
“Sakatlığı sebebiyle Milli Takımın Ukrayna ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosundan çıkarılan Harun Tekin\'in tedavisine başlandı. Acıbadem Bursa Hastanesi\'nde çekilen MR ve yapılan kontrollerin ardından sağ kol triceps kasında ikinci derece zorlanma tespit edilip aday kadrodan çıkarılmıştır. Tedavisine Bursa\'da devam edilecek Harun Tekin\'in Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında oynayacağı Akhisar Belediyespor maçında sahada yer alması bekleniyor.”

 

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