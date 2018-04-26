Bursaspor'da Josua John sezonu kapattı

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)

Bursaspor\'da kasık fıtığı nedeniyle operasyon geçiren Josua John, en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Bursaspor\'da 1 ayı aşkın süredir kasık fıtığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Josua John, bugün bir operasyon geçirdi. Ameliyatın ardından tedavi ve rehabilitasyon süreci geçirecek olan Hollandalı futbolcunun en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı kulüp tarafından açıklandı. Buna göre Josua John, sezonu da kapamış oldu.

Süper Lig\'de bu sezon 8 maçta forma giyen Hollandalı oyuncu, 316 dakika sahada kalırken 2 de asist kaydetmişti. İstikrarsız grafiğiyle bu sezon beklentileri karşılaşayamayan John ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.

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