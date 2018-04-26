T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursaspor'da Josua John sezonu kapattı

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) Bursaspor'da kasık fıtığı nedeniyle operasyon geçiren Josua John, en az 1 ay sahalardan uzak kalacak

26 Nisan 2018 19:41

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)

Bursaspor\'da kasık fıtığı nedeniyle operasyon geçiren Josua John, en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Bursaspor\'da 1 ayı aşkın süredir kasık fıtığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Josua John, bugün bir operasyon geçirdi. Ameliyatın ardından tedavi ve rehabilitasyon süreci geçirecek olan Hollandalı futbolcunun en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı kulüp tarafından açıklandı. Buna göre Josua John, sezonu da kapamış oldu.
Süper Lig\'de bu sezon 8 maçta forma giyen Hollandalı oyuncu, 316 dakika sahada kalırken 2 de asist kaydetmişti. İstikrarsız grafiğiyle bu sezon beklentileri karşılaşayamayan John ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURALBURSADHA BursasporJosua JohnBursasporAmeliyatınHollandalıBunaSüper LigJohnFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24