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Spor

Bursaspor’da istifa

Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu istifa etti

06 Haziran 2017 01:04

Bursaspor Kulübü İkinci Başkanlık görevini yürüten Ali Ademoğlu, yaptığı yazılmı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ademoğlu'nn istifası ile ilgili gönderdiği yazılı açıklama şöyle:

“Ali Ay başkanlığındaki yönetim kurulunda 2.Başkanlık görevini onur ve heyecanla üstlendim. Bu görevin bana yüklediği sorumluluk bilinciyle hareket ederken, taraftarımızın beklentilerinin de farkında olarak, hedeflerimi ve ideallerimi, sizlerin de bildiği gibi sezon içinde iddialı bir şekilde camiamla paylaştım.

"Çok arzu etmeme rağmen bu hedeflere ulaşamamış olmamız nedeniyle büyük üzüntü içinde verdiğim sözü yerine getiriyor ve ikinci başkanlık görevimle birlikte yönetim kurulu üyeliğinden de istifa ediyorum.

"Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bir Bursaspor aşığı olarak kulübümün neferi olmaya devam edeceğimin bilinmesini istiyorum.” (DHA)

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