Bursaspor'da ilk resmi başkan adayı Keskin

Bursaspor'da 31 Mayıs-8 Haziran 2009 tarihlerinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı için ilk resmi müracaatı başkan adayı Lemi Keskin yaptı.



Lemi Keskin, Bursaspor Özlüce Tesisleri'nde Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Kadri Şankaya ile Divan Başkanlık Kurulu üyeleri Erhan Mendi ve Galip Sakder'e başkanlık adaylığı ile birlikte asil yedek yönetim, denetleme ve sicil kurulu listelerini teslim etti.



Divan Başkanı Kadri Şankaya, yaptığı açıklamada, “Yapılacak olan Genel Kurul Bursasporumuz için hayırlı olsun. İlk başkanlık müracaatını Lemi Keskin arkadaşımız yaptı. Kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.

