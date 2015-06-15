Bursaspor’da ikinci Ertuğrul Sağlam dönemi

Bursaspor Kulübü, daha önce takımı 4 sezon çalıştıran ve 2010 yılında Süper Lig'de şampiyon yapan teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlı kulübün Özlüce Tesisleri'ne helikopterle gelen Ertuğrul Sağlam, kalabalık taraftar topluluğunca tezahüratlarla karşılandı. Yoğun ilgi dolayısıyla yaklaşık 300 metre uzaklıktaki tesislere güçlükle geçen Sağlam, taraftarların bu sıcak ilgisine teşekkür ederek karşılık verdi.

"Söyleyin kimde var böyle bir adam, adam gibi adam Ertuğrul Sağlam" ve "şampiyon" tezahüratları yapan taraftarlar, imza töreni için hazırlanan salonu doldurdu. Pek çok taraftar, yoğunluk nedeniyle imza töreninin gerçekleştirildiği salona giremedi.

Radikal’de yer alan habere göre, kulüp başkanı Recep Bölükbaşı, imza töreninde yaptığı konuşmada, şampiyon oldukları 2009-2010 sezonunu hatırlatarak, o dönemki heyecan, ambiyans ve enerjiyi bu toplantıda gördüğünü söyledi. Bursaspor'un 2010'da şampiyonluk yaşayarak Türk futbolunda bir devrim yaptığını belirten Bölükbaşı, bu başarının en önemli mimarları arasında merhum kulüp başkanı İbrahim Yazıcı ile Sağlam'ın yer aldığını anlattı.

Bölükbaşı, Bursaspor'un şampiyonluk sonrası ligde sürekli zirveye oynadığını ve her sene Avrupa kupalarına katıldığını anımsatarak, "Allah izin verirse bu yıldan itibaren Bursaspor ligde yeniden ses getirecek. Elbette bu sizlerin sayesinde olacak. Birlik ve beraberlik içinde olursak bizi şampiyonluk da kesmez, Avrupa kupaları, iyi futbol da kesmez. Hedefimiz Avrupa'da daha başarılı olmak, dünya kulübü olmak" diye konuştu.

Sağlam'ın, teklifi seve seve kabul ettiğini vurgulayan Bölükbaşı, onun çok heyecanlı olduğunu ve tatil yapmadan işe koyulacağını belirtti. Büyük Bursaspor'u oluşturmak için çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Bölükbaşı, "Başkan, yönetim ve hocanın çalışması yeterli değil. Birlik ve beraberlik içinde, sabırlı olmamız lazım. Artık Bursaspor daha da büyüyor. Stadımız bitmek üzere. Yeni sezona inşallah orada başlangıç yapacağız. Kombine biletlerin fiyatlarını da ona göre ayarladık. 45 bin kişilik stadı en az 30-35 bin kişi dolduralım, birlik ve beraberlik içinde olalım ki şampiyonluktan bahsedelim" değerlendirmesinde bulundu.

‘Bırakın Batalla'yı kardeşim’

Bölükbaşı, taraftarların, eski futbolcuları Pablo Martin Batalla lehine tezahürat yapmasına tepki gösterdi. Salonda imza töreni için toplandıklarına dikkati çeken Bölükbaşı, "Başkan, yönetim, hocalar ve futbolcular gider. Batalla 32 yaşında kardeşim. Batalla gelmek istemiyor. Gelse bile maliyeti yüksek. Bırakın Batalla'yı kardeşim. Geçen sene Ozan Tufan, Volkan Şen, Serdar Aziz gibi futbolcuları çıkardık, onlara sahip çıkın. Batalla devri kapanmıştır" ifadelerini kullandı.