Bursaspor'da iki oyuncu kadro dışı bırakıldı

Spor Toto Süper Lig'in ilk 7 haftasında galibiyetle tanışamayan Bursaspor'da Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp 3 hafta süreyle kadro dışı bırakıldı.

Bursaspor, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, kadro dışı bırakılan Yusuf ve Furkan'ın 21 Yaş Altı Takımı ile antrenmana çıkacağını bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcularımız Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'in, teknik heyetin raporu ve değerlendirmeleri doğrultusunda, yönetim kurulumuzun kararıyla 3 hafta süreyle kadro dışı bırakılmalarına ve çalışmalarını 21 Yaş Altı takımımızla Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Tesisleri'nde sürdürmelerine karar verilmiştir"