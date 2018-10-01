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Spor

Bursaspor'da iki oyuncu kadro dışı bırakıldı

"3 hafta süreyle kadro dışı bırakılmalarına ve çalışmalarını 21 Yaş Altı takımıyla sürdürmelerine karar verilmiştir"

01 Ekim 2018 21:54

Spor Toto Süper Lig'in ilk 7 haftasında galibiyetle tanışamayan Bursaspor'da Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp 3 hafta süreyle kadro dışı bırakıldı. 

Bursaspor, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, kadro dışı bırakılan Yusuf ve Furkan'ın 21 Yaş Altı Takımı ile antrenmana çıkacağını bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcularımız Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'in, teknik heyetin raporu ve değerlendirmeleri doğrultusunda, yönetim kurulumuzun kararıyla 3 hafta süreyle kadro dışı bırakılmalarına ve çalışmalarını 21 Yaş Altı takımımızla Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Tesisleri'nde sürdürmelerine karar verilmiştir"

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