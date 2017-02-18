Bursaspor'da iki isim kadro dışı bırakıldı

Ligin 21. haftasında Kayserispor'a 2-0 kaybederek 6 haftadır galip gelemeyen Bursaspor'da Sercan Yıldırım ve Deniz Yılmaz'ın kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;



"Futbolcularımızdan Sercan Yıldırım ve Deniz Yılmaz, Yönetim Kurulumuz ve Teknik Direktörümüz Mutlu Topçu'nun kararıyla kadro dışı bırakılmışlardır. Sercan Yıldırım ve Deniz Yılmaz’a ayrıca para cezası da uygulanacaktır.



Şu ana kadar sergiledikleri performansları nedeniyle gelecek planımız içinde yer alması mümkün görünmeyen bazı oyuncularımız ile ilgili değerlendirmelerimiz de devam etmektedir."