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Spor

Bursaspor'da Hikmet Karaman dönemi

Bursaspor Hikmet Karaman ile 2.5 yıllığına anlaştı

06 Şubat 2013 21:46

Bursaspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam'dan boşalan göreve Gaziantepspor'dan ayrılan Hikmet Karaman getirildi. Yeşil-beyazlı ekip resmi siteden açıklamaya göre Karaman ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Bursaspor, Ertuğrul Sağlam'dan boşalan teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ı getirdi.

Marmaris'ta Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı ile buluşan Hikmet Karaman ile her konuda anlaşmaya vardı. Yeşil-beyazlı ekibin Karaman ile anlaşması 2.5 yıllık.

Yeşil-beyazlı ekipte İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının ardından görevinden istifa eden Ertuğrul Sağlam'ın yerine geçtiğimiz hafta takımın başında yardımcı antrenör Ersel Uzgur çıkmıştı.

Gaziantepspor'un deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup olduğu maçın ardından da teknik direktör Hikmet Karaman görevinden istifa etmişti.

Yeşil-beyazlı ekibin resmi açıklama yapması bekleniyor.

 

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