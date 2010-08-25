-BURSASPOR'DA HEDEF GRUPTAN ÇIKMAK BURSA (A.A) - 25.08.2010 - Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, şampiyonluğu bir kenara bıraktıklarını belirterek, ''Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, öncelikle gruptan çıkmak istiyoruz'' dedi. Ertuğrul Sağlam, Özlüce Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi. İstanbul deplasmanında Galatasaray'ı yenmelerinin önemine işaret eden Sağlam, ''Maç öncesi 'kazanmaya gidiyoruz' demiştim. Bu emin konuşmamın en önemli nedeni, futbolcularımızın inançlı bir şekilde çalışması ve taraftarımızın bize olan desteğiydi. Maç sonunda da bunu başardık. İnancımız boşa çıkmadı'' diye konuştu. -''İSTİKRAR İÇİN GALİBİYETLERE DEVAM ETMELİYİZ''- Sağlam, yeni sezonun yeni heyecanları da beraberinde getirdiğini belirterek, ''Şampiyonluğu bir kenara bıraktık, yeni bir heyecana başladık. Futbolda istikrar için deplasmanda oynayacağımız Sivasspor maçını da kazanmalıyız, galibiyetlere devam etmeliyiz'' dedi. Sivasspor maçının son sezonlarda Türk futboluna damga vurmuş iki Anadolu takımını karşı karşıya getireceğini vurgulayan Sağlam, lige iyi başlangıç yapan Sivasspor ile birlikte seyir zevki yüksek bir maç ortaya koyacaklarına inancını dile getirdi. Sağlam, geçen yıl fair-play liginde de şampiyon olduklarını hatırlatarak, ''Maçların fair-play çerçevesinde olmasını istiyoruz. Sivasspor maçını kazanmak için mücadele edeceğiz, kaybedersek de rakibimiz tebrik ederek sahadan ayrılacağız'' dedi. -''ZORLU TAKIMLAR VAR''- Ertuğrul Sağlam, yarın Şampiyonlar Ligi kuralarının çekileceğinin hatırlatılması üzerine de şunları kaydetti: ''Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, öncelikle gruptan çıkmak istiyoruz. İlk iki torbaya bakarsak, zorlu takımlar var. Bizim için önemli olan, bizi gruptan çıkaracak hayırlı üç takımın kurada gelmesi. Gruptan çıkamasak da UEFA Avrupa Ligi maçlarında mücadele etmek istiyoruz.'' -SİVASSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI- Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor, hafta sonu Sivasspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Özlüce Tesisleri'nde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam gözetimindeki antrenmanın 30 dakikalık bölümü, basın mensuplarına açık şekilde yapıldı. Düz koşu ve pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde, teknik ve taktik ağırlıklı çalışıldığı öğrenildi. Tedavileri devam eden Turgay Bahadır ile Eren Albayrak, takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. Bu arada, Singapur ve Malezya'da ramazan ayıyla ilgili yayımlanan bir televizyon programının çekim ekibi de antrenmanı izledi.