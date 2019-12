-BURSASPOR'DA HEDEF 3. SIRA BURSA (A.A) - 20.04.2011 - Bursaspor'un başarılı defans oyuncusu İbrahim Öztürk, ''Şampiyon olmak isterdik ama olmadı. Şimdiki hedefimiz ligi 3. sırada bitirmek'' dedi. İbrahim, Özlüce Tesisleri'nde antrenman öncesi takım arkadaşı Milan Stepanov ile düzenlediği basın toplantısında, bu sezon da hedeflerinin şampiyonluğa ulaşmak olduğunu ancak ikinci yarıyla birlikte alınan beklenmedik sonuçların ardından hedeften uzaklaştıklarını söyledi. Şampiyonluk hedefinden uzaklaştıktan sonra kendilerine yeni hedef belirlediklerini anlatan genç oyuncu, şöyle devam etti: ''Şu an için sadece Manisaspor maçını düşünüyoruz. Şampiyon olmak isterdik ama olmadı. Şimdiki hedefimiz ligi 3. sırada bitirmek. Üçüncülük için yarıştığımız Gaziantepspor ve aramızdaki puan farkı az. Bu puan farkını açmak istiyoruz. İkinci yarı iyi sonuçlar elde edemedik. Şanssız olduğumuz dönemler oldu. Herkes olayın bilincinde. Dördüncü olduğumuzda 14 Temmuzda maç oynayacağız. Ama üçüncü olursak maç oynama tarihimiz 15 gün daha ileri atacak. Her şeyden önemli olan geçen yılın şampiyonu olarak hedefimiz üçüncülük. Bu konuda daha tedbirli ve düzenli olarak kalan 5 maçı da en iyi şekilde geçmek istiyoruz.'' -''BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF VARDI'' İbrahim, ''Transfer teklifi alıyor musun?'' sorusuna, ''Şu anda yok ama devre arasında Beşiktaş'tan teklif vardı'' yanıtını verdi. Bursaspor ile 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğunu anımsatan başarılı defans oyuncusu, şöyle dedi: ''Şu an için bana veya kulübe gelen resmi bir teklif yok. Beşiktaş'tan gelen bir teklif vardı devre arasında oldu, bitti. Bursaspor ile görüşmelerimiz oluyor. Başkan ile de görüştük. Biraz rahatladıktan sonra konuşmak istiyoruz. 3'üncülüğü garantiledikten sonra yapılanma olacak. Zaten sözleşmemiz devam ediyor. Elbette önceliğim Bursaspor olacak.'' -STEPANOV- Milan Stepanov da Manisaspor maçını mutlak kazanmak istediklerini belirtti. Son 6 haftada kötü sonuçlar aldıklarını anımsatan Stepanov, ''Manisaspor'u yenerek kötü gidişe son vermek istiyoruz. Ancak şu da bir gerçek ki; galip gelmek istediğimiz maçlar çok daha zor geçiyor'' ifadesini kullandı. Stepanov, ''Fazla oynama şansı bulamıyorsun. Bu seni nasıl etkiliyor?'' sorusuna, ''Ben profesyonel futbolcuyum. Her şeyi yapıyorum ama oynayıp oynamama kararı hocamızın. Hocamız şans verirse bunu en iyi şekilde değerlendiririm. Her futbolcu takımında oynamak ister'' dedi.