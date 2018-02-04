Bursaspor'da Harun Tekin'in performansı camiayı mutlu etti

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)



BURSASPOR\'DA ilk yarıda yaşadığı sakatlığı sonrasında çıktığı maçlarda bekleneni veremeyen kaleci Harun Tekin, Beşiktaş maçıyla birlikte kendini bulurken, kalesinde goller görmesine karşın kurtarışlarıyla yeniden umut aşıladı.

Bursaspor\'un Milli file bekçisi Harun Tekin, Beşiktaş maçında gösterdiği performansla maça damga vurdu. Kritik pozisyonlardaki kurtarışlarıyla takımını ayakta tutan tecrübeli eldiven, aynı zamanda eski günlerine de döndü. Yaşadığı sakatlık sonrasında çıktığı 6 lig maçında kalesine 22 şut isabet eden Harun, bunların yarısında başarı gösterirken, diğer 11 gole ise engel olamadı. Özellikle Beşiktaş maçı öncesinde Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında kalesinde isabet bulan 8 şutun 6\'sında topu ağlarında gören Milli eldiven, Beşiktaş karşısındaki sergilediği performansla da yeniden güven vermeye başladı.

Bu sezon ligde sakatlığı nedeniyle Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor maçlarını kaçıran 28 yaşındaki kaleci, 18 maçta forma giydi. Bu süre içerisinde çerçeveyi bulan 53 şutun 21\'inde golü önleyemeyen Harun Tekin, 32 başarılı kurtarışa imza attı. Buna karşın Milli eldiven sadece Göztepe ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmalarında kalesini gole kapatabildi.

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