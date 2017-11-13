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Spor

Bursaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

BURSA,(DHA) - Bursaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başlarken sakatlardan kötü haber geldi

13 Kasım 2017 19:13

BURSA,(DHA) - Bursaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başlarken sakatlardan kötü haber geldi. Bilal Kısa\'nın 6 hafta daha sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken, Mikel Agu ise kontrolleri için bonservisine sahip olan Porto Kulübü\'ne gitti.
Süper Lig\'in 12\'nci haftasında evinde Göztepe\'yi ağırlayacak olan Bursaspor, 1 günlük iznin ardından öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu koşularla devam etti. Yeşil beyazlı ekip daha sonra geniş alanda minyatür kalelerle kontrol pas oyunu oynadı. Son bölümde ise serbest çalışma yapıldı.
BİLAL 6 HAFTA DAHA YOK!
U21 Takımı ile oynanan antrenman maçında sakatlanarak oyundan çıkan Bilal Kısa\'nın alt adalesindeki sakatlığı tekrarladı. Bilal 6 hafta sahalardan uzak kalacak. Sakatlıkları bulunan Onur Atasayar ve Yusuf Abdullah fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı. Takımdan ayrı olan bir diğer oyuncu Mikel Agu ise bonservisine sahip olan Porto kulübü doktorlarının isteği doğrultusunda kontrolleri yapılmak üzere Porto\'ya gitti. Yeşil beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarına devam edecek.
BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR
Öte yandan Bursaspor\'un 18 Kasım Cumartesi günü saat:14:00’da Büyükşehir Belediye Stadı\'nda ağırlayacağı Göztepe maçının biletleri yarın sabah 10.00 itibariyle satışa çıkıyor. 
Bilet fiyatları ise şöyle;
VIP 1.BALKON: 200,00 TL
VIP 2.BALKON: 200,00 TL
BATI ALT TRİBÜN: 100,00 TL
SPOR TOTO ALT TRİBÜN: 50,00 TL
SPOR TOTO ÜST TRİBÜN: 40,00 TL
GÜNEY KALE ARKASI (TEKSAS): 20,00 TL
TOFAŞ TRİBÜNÜ : 20,00 TL
MİSAFİR TRİBÜNÜ:  26,00 TL

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