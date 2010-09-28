-BURSASPOR'DA GOL ATAN TARİHE GEÇECEK BURSA (A.A) - 28.09.2010 - Glasgow Rangers ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Türkiye'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Bursaspor'da, ilk golü atacak futbolcu kulüp tarihine geçecek. Tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Bursaspor, yer aldığı C Grubu'ndaki ilk maçında 14 Eylül Salı akşamı İspanya'nın Valencia takımını konuk etmiş ve sahadan 4-0 gibi farklı bir yenilgiyle ayrılmıştı. Avrupa kupalarında 14 maçta rakip fileleri 26 kez havalandıran yeşil-beyazlı takım, Glasgow deplasmanında Şampiyonlar Ligi'ndeki hem ilk puanını kazanmaya hem de ilk golünü atmaya çalışacak. Bursaspor'un ilk golünü atacak futbolcu, ''UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü atan kişi'' olarak adını kulüp tarihine yazdıracak. -EN GOLCÜ ERCÜMENT- Avrupa Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 29 Eylül Çarşamba akşamı Glasgow Rangers ile karşılaşacak olan Bursaspor'un tarihinde Avrupa'daki en golcü futbolcusu Ercüment Şahin oldu. Bugüne kadar Avrupa arenasında 2 kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası, bir kez de İntertoto Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden yeşil-beyazlı takım, oynadığı 15 maçta rakip fileleri 26 kez havalandırdı. Bursaspor'un Avrupa'daki ilk golünü 1974-1975 sezonunda 4-2 kazanılan Finn Harps maçının 19. dakikasında Ali attı. Avrupa kupalarındaki son gol ise Ercüment Şahin'den geldi. İntertoto Kupası'ndaki Karlsruher maçının 97. dakikasında rakip fileleri havalandıran Ercüment, ayrıca yeşil-beyazlı takımın Avrupa'daki en golcü ismi oldu. Ercüment, özellikle Bursaspor'un fırtına gibi estiği İntertoto Kupası maçlarında 7 gol atma başarısını gösterdi. Ercüment'in ardından en fazla golü ise Bursaspor'un ''Timsah yürüyüşünün mucidi'' Musisi kaydetti. Musisi, yeşil-beyazlı forma altında Avrupa'da 4 gole imza attı. Aynı dönemde forma giyen Levent, Baliç ve Turan da ikişer golle takımlarına katkı sağladı. Bursaspor, Avrupa Kupa Galipleri ve İntertoto kupalarında golcü bir kimliğe bürünürken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Valencia ile yaptığı ilk maçta gol atma başarısını gösteremedi. İspanyol takımına sahasında 4-0 yenilen yeşil-beyazlı takım, yarınki Glasgow Rangers maçında gol arayacak. -AVRUPA'DA 16.SINAV Tarihinde üçüncü kez Avrupa kupalarına katılan Bursaspor, ilk kez mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın İskoçya'nın Glasgow Rangers takımına konuk olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında 14 Eylül Salı akşamı Valencia'ya 4-0 gibi farklı bir skorla yenilen yeşil-beyazlı takım, Glasgow deplasmanından puan veya puanlar çıkartmayı hedefleyecek. Bursaspor, 1986-87 sezonunda da bu kez kupa şampiyonu olarak Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti. Şanssız bir kura çeken yeşil-beyazlı takım, ilk turda eşleştiği Ajax'a sahasında 2-0, deplasmanda da 5-0 yenilerek turnuvaya erken veda etti. Bursaspor 1994-1995 sezonunda ligi 6. sırada bitirerek İntertoto Kupası'na katılma hakkı elde etti. İntertoto Kupası maçlarında fırtına gibi esen yeşil-beyazlı takım, son maçta evinde Almanya'nın Karlsruher SC takımını ağırladı. Normal süresi 2-2, uzatma devreleri sonucunda 3-3'lük skorla biten maç, penaltılara gitti. Penaltı atışları sonucu turu geçen taraf Karslruher SC takımı oldu. Tüm bu sonuçlara göre Bursaspor, Avrupa'da oynadığı 14 maçın 6'sını kazanırken, 4 beraberlik 4 de yenilgi aldı. Bursaspor, 2009-2010 sezonunu ''Şampiyon'' tamamlayıp Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından şampiyonluk yaşayan 5. takım olurken, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı elde etti. Fenerbahçe'nin grup maçlarında elenmesiyle Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olarak kalan yeşil-beyazlılar, ilk maçında İspanya'nın Valencia takımı ile kendi sahasında karşılaştı. Bursaspor, en azından beraberlik beklediği bu maçtan 4-0 yenik ayrılarak hayal kırıklığı yaşattı. -RANGERS TÜRK TAKIMLARINA EVİNDE YENİLMİYOR- Bursaspor'un rakibi Glasgow Rangers'ın, bugüne kadar Türk takımlarıyla evinde oynadığı 3 maçta, 1 galibiyet, 2 beraberliği bulunuyor. 1873 yılında kurulan ve ezeli rakibi Celtic ile birlikte İskoçya ligini domine eden Glasgow Rangers'ın, sonuncusu geçen yıl olmak üzere toplam 53 lig şampiyonluğu bulunuyor. 33 İskoçya Kupası, 26 kez lig kupası kazanan Rangers'ın, Avrupa kupalarındaki en büyük başarısı ise 1972 yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı kazanması. Rangers, evindeki son 6 Avrupa kupası maçının hiçbirini kazanmayı başaramazken, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında kendi evinde oynadığı 3 maçın tamamında toplam 10 gol görüp yenilerek, kulüp tarihinin en kötü performansını göstermişti. -36 YIL SONRA BURSASPOR'UN KARŞISINDA- Bursaspor maçı, İskoç ekibin teknik direktörü Walter Smith için ayrı bir anlam taşıyor. İngiliz teknik adam, futbolculuğu döneminde kariyerindeki ilk Avrupa maçında, 1974-1975 sezonunda İskoç ekibi Dundee United formasıyla Bursaspor'a karşı oynamış, ancak takımının elenmesine engel olamamıştı. Smith, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli olduğunda, ''1970'lerin ortasında Bursaspor'a karşı oynadığımı hatırlıyorum ama bu çok uzun zaman önceydi. Tek hatırladığım kaybettiğimiz. Onlar için geçen sezon ilk lig şampiyonluğunu kazanmaları büyük bir başarıydı ve bu bize alçak gönüllü bir takımdan daha fazlası olduklarını gösteriyor'' değerlendirmesinde bulunmuştu. Bursaspor'un Dundee United'a karşı evinde 1-0 kazandığı maç, aynı zamanda UEFA Kupası'na katılma yolunda basamak görevi gören UEFA Intertoto Kupası maçları dışında yeşil-beyazlıların Avrupa'da aldığı son galibiyet olarak dikkati çekiyor. -RANGER'IN TÜRK TAKIMLARIYLA MAÇLARI- Glasgow Rangers'ın, bugüne kadar Türk takımlarıyla evinde oynadığı 3 maçta, 1 galibiyet, 2 beraberliği, deplasmanda oynadığı maçta ise 1 galibiyet 2 beraberliği bulunuyor. Türk takımlarıyla ilk kez 1973-1974 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası ilk turunda Ankaragücü ile karşılaşan Rangers, başkent ekibini evinde 4-0, deplasmanda 2-0 yenerek elemişti. 2000-2001 sezonuna kadar bir daha Türk takımlarıyla karşılaşmayan İskoç ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında karşılaştığı Galatarasay'a deplasmanda 3-2 kaybetmiş, stadı Ibrox'ta ise golsüz berabere kalmıştı. Rangers, bir sonraki sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçında evinde golsüz berabere kaldığı Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 yenilerek, kupadan elenmişti. Bu maçların bir özelliği de bu sezon attığı 8 golle takımın en önemli gol silahı olduğunu gösteren 31 yaşındaki Kenny Miller'ın, takımının evinde golsüz berabere kaldığı iki maçta da yedek kulübesinde oturmasına rağmen forma giyememesiydi. -İSKOÇYA'DAN GALİBİYETLE AYRILAMADI- 1997-1998 sezonunda Dundee United'ın UEFA Kupası 1. turunda Trabzonspor'la evinde oynadığı maçta 1-1 berabere kalması da dikkate alındığında hiçbir Türk takımı, İskoçya'da galibiyet alamadı, buna karşılık 4 beraberlikle ayrıldı. İskoç takımlarının Türk takımlarıyla oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle: