Bursaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSASPOR\'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürerken, Paul Le Guen oyuncularıyla görüşerek maçın önemini anlattı. Sow takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı bulunan Badu antrenmana katılmadı.

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Bursaspor’da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Özlüce Tesisleri’nde gerçekleşen sabah antrenmanı öncesinde oyuncularıyla saha içerisinde kısa süren bir toplantı yapan teknik direktör Paul Le Guen, sarı kırmızılılar ile oynayacağı maçın önemini vurguladı. Fransız çalıştırıcı ayrıca Barış Yardımcı\'ya da uyarılarda bulundu. Ardından yeşil beyazlı oyuncular koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra farklı istasyonlarda topla birlikte çalışma yapan Bursasporlu oyuncular, basına kapalı olan bölümde Galatasaray maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi. Antrenmana tedavisi süren Emmanuel Badu katılmazken, Moussa Sow da takımdan ayrı çalıştı. Dünkü antrenmanda belindeki ağrılar nedeniyle tedbir amaçlı dinlendirilen Josua John da bugün takımla birlikte çalıştı.

Yeşil-beyazlı ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın Özlüce Tesisleri’nde basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve karayolu ile İstanbul’a geçerek maç saatini beklemeye başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan detaylar

-Le Guen\'in oyuncularla görüşmesi

-Koordinasyon çalışması

-Topla çalışma

(FOTOĞRAFLI)