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Spor

BURSASPOR'DA FİNK SESLERİ BURSA (A.A)

01 Ağustos 2010 20:32

-BURSASPOR'DA FİNK SESLERİ BURSA (A.A) - 01.08.2010 - Süper Lig şampiyonu Bursaspor'un, kadrosuna katmak için Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Michael Fink ile ilgilendiği bildirildi. Bu sezon üç kulvarda mücadele edecek Bursaspor'da, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın kadro derinliği sağlanması amacıyla Beşiktaş'tan Fink'in alınmasını istediği öğrenildi. Guti, Quaresma gibi oyuncuların transferiyle yabancı sayısı kontenjanın üzerine çıkan siyah-beyazlı takımın da Fink'i sezon sonuna kadar Bursaspor'a kiralık olarak vermeye sıcak baktığı ifade edildi.

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