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Spor

Bursaspor'da Ertuğrul Ersoy idmanı yarıda bıraktı

Gürkan DURAL/ANTALYA,(DHA) BURSASPOR, Antalya kampını sürdürürken Ertuğrul Ersoy sakatlığı sebebiyle idmanı yarıda bıraktı

06 Ocak 2018 16:06

Gürkan DURAL/ANTALYA,(DHA)

BURSASPOR, Antalya kampını sürdürürken Ertuğrul Ersoy sakatlığı sebebiyle idmanı yarıda bıraktı.
Sezonun ikinci yarısı için Antalya\'daki kampta hazırlıklarını sürdüren Bursaspor\'da eksikler tamamlanıyor. Yeşil beyazlı ekipte izin süreleri sona eren William Ekong ve Titi sabah saatlerinde yapılan idmana katıldı. Kaptan Pablo .Martin Batalla ile birlikte Aziz Behich ise teknik heyetten özel izin alırken kampa yarın katılacak.
Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren sabah antrenmanı ısınma hareketleriyle başlarken, daha sonra topla koordinasyon çalışması yapan yeşil beyazlı ekip son bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi. İdman esnasında Ertuğrul Ersoy ise sakatlık yaşadı. Bu sezon Bursaspor\'un en istikrarlı isimlerinden biri olan Ertuğrul Ersoy, antrenmanı yarıda bırakırken, 21 yaşındaki oyuncunun sağ alt adalesinde gerilme olduğu öğrenildi. Ertuğrul çalışmasına salonda devam etti.
Öte yandan yeşil beyazlı ekip, bugün bir hazırlık maçı gerçekleştirecek. Kamp yaptığı otelin sahasında oynanacak olan mücadelede Bursaspor saat 18.00\'de Altınordu ile karşılaşacak.

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