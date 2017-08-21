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Spor

Bursaspor'da Ekoko sağlık kontrolünden geçti, imza töreni yarın

BURSA (DHA) - BURSASPOR'un anlaşmaya vardığı Jires Kembo Ekoko, bugün sağlık kontrolünden geçti

21 Ağustos 2017 17:56

BURSA (DHA) - BURSASPOR\'un anlaşmaya vardığı Jires Kembo Ekoko, bugün sağlık kontrolünden geçti. Ekoko için imza töreni yarın yapılacak.
Bursaspor’un forvet sorununu çözmek için Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Nasr’da forma giyen Fransız asıllı Kongolu oyuncu Jires Kembo Ekoko Bursa’ya geldi ve bugün Acıbadem Bursa Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Ekoko, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. Kulüp yetkilileri her konuda anlaşmaya vardıkları Ekoko’nun bugün saat 17.00’de yapılacak antrenmana katılacağı, imza töreninin ise yarın yapılacağını belirttiler.

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