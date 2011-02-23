T24 LogoT24 Logo
Spor

BURSASPOR'DA BUCASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BURSA (A.A)

23 Şubat 2011 00:05

-BURSASPOR'DA BUCASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BURSA (A.A) - 22.02.2011 - Bursaspor, hafta sonu deplasmanda Bucaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Ertuğrul Sağlam gözetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Topla tempolu çalışmanın ardından, antrenman çift kale maçla sona erdi. Gaziantepspor maçında bileğine aldığı darbeyle sakatlanan Jozy Altidore, sağ arka adalesinde serleşme olan Sercan Yıldırım ve sol dizinde esneme olan Gökçek Vederson antrenmana katılmadı. Bursaspor, Bucaspor hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24