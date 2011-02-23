-BURSASPOR'DA BUCASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BURSA (A.A) - 22.02.2011 - Bursaspor, hafta sonu deplasmanda Bucaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Ertuğrul Sağlam gözetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Topla tempolu çalışmanın ardından, antrenman çift kale maçla sona erdi. Gaziantepspor maçında bileğine aldığı darbeyle sakatlanan Jozy Altidore, sağ arka adalesinde serleşme olan Sercan Yıldırım ve sol dizinde esneme olan Gökçek Vederson antrenmana katılmadı. Bursaspor, Bucaspor hazırlıklarını yarın da sürdürecek.