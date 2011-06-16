-BURSASPOR'DA BİR GÖZALTI DAHA BURSA (A.A) - 16.06.2011 - Bursaspor Genel Müdürü Osman Nuri Biçer'in de yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alındığı bildirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliğince, ''usulsüzlük ve zimmete para geçirme'' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. İfadesine başvurulmak üzere emniyete çağrılan Bursaspor Kulübü Genel Müdürü Osman Nuri Biçer de gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, daha önce de Bursaspor İkinci Başkan Haluk Özkıyıcı, Bursaspor TV Genel Müdürü Mehmet Gerçeksi, Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Yazıcı, kulüp avukatı Jale Demir ve muhasebeci Sema Çavuşoğlu gözaltına alınmıştı.