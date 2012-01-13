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Spor

Bursaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları BURSA (A.A)

13 Ocak 2012 20:37

-Bursaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları BURSA (A.A) - 13.01.2012 - Bursaspor, 15 Ocak Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, antrenmana prensip anlaşmasına varılan Şilili Sebastian Pinto da katıldı. Özlüce Tesisleri'nde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam gözetiminde basına kapalı olarak gerçekleşen antrenman 1,5 saat sürdü.  Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda yeşil-beyazlı futbolcuların, dar alanda pas-pres çalışmasının ardından son bölümde taktik ağırlıklı çalışma yaptığı kaydedildi. Takımla birlikte ilk kez çalışan Pinto'nun kondisyon çalışması yaptığı öğrenildi.  Bursaspor, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından öğle saatlerinde İstanbul'a gidecek.

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