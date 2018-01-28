Bursaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR, Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden başlarken, 2 Şubat Cuma günü oynanacak olan maçın biletleri de satışa çıktı.

Süper Lig\'de Aytemiz Alanyaspor\'a karşı deplasmanda 3-1 kaybeden Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Özlüce Tesisleri\'nde gerçekleştirilen idman 1 saat 20 dakika sürdü. İsınma koşularıyla başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Yeşil beyazlı ekip daha sonra dar alanda kontrol pas çalışması gerçekleştirdi. Dün oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular ise antrenmanı düz koşularla tamamladı. İdmana sakatlıkları bulunan Pablo Martin Batalla ve Kubilay Kanatsızkuş katılmadı.

BİLETLER SATIŞTA ÇIKTI

Öte yandan Süper Lig’in 20’nci haftasında Beşiktaş\'ı evinde konuk edecek Bursaspor\'da bu maçın biletleri satışa çıktı. 2 Şubat Cuma günü saat 20.00’de Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak olan bu mücadelenin biletleri bu sabah saat 10.00 itibarıyla satışa sunulurken, taraftarın da yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Her iki kulübün anlaşması gereğince Bursaspor-Beşiktaş mücadelesine konuk ekibin seyircisi alınmayacak.

Bilet fiyatları ise şu şekilde;

VIP 1.Balkon: 250,00 TL

VIP 2.Balkon: 250,00 TL

Batı Alt Tribün: 200,00 TL

Spor Toto Alt Tribün: 100,00 TL

Spor Toto Üst Tribün: 90,00 TL

Güney Kale Arkası (TEKSAS): 50,00 TL

TOFAŞ Tribünü : 50,00 TL

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