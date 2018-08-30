Bursaspor'da Beşiktaş maçı biletleri satışa çıkıyor

BURSA,(DHA)

Bursaspor-Beşiktaş mücadelesinin biletleri yarın satışa çıkacak. Karşılaşmaya konuk ekibin taraftarı alınmayacak.

Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü hafta karşılaşmasında 2 Eylül 2018 Pazar günü saat 21:45\'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadı\'nda Beşiktaş\'ı ağırlayacak olan Bursaspor, bu maçın biletlerini yarın satışa çıkarıyor. İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Beşiktaş taraftarının maça alınmayacağı mücadelenin biletleri saat 10.00 itibariyle satışta olacak.

Maçın bilet fiyatları ise şu şekilde:

GOLDSIT 1963 Tribünü: 500,00 TL

VIP 1.Balkon: 300,00 TL

VIP 2.Balkon: 300,00 TL

Batı Alt Tribünü: 250,00 TL

Spor Toto Alt Tribünü: 120,00 TL

Spor Toto Üst Tribünü: 100,00 TL

Güney Kale Arkası: 50,00 TL

TOFAŞ Tribünü : 50,00 TL

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