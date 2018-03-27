Bursaspor'da Batalla ve Sow, Antalyaspor'a karşı attığı gollerle öne çıkıyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor\'da kaptan Batalla, şu an ligde 10 gole direkt olarak katkıda bulunurken, Antalyaspor\'a karşı 13 maçta da aynı rakama ulaştı. Batalla\'nın dışında Sow da Akdeniz ekibine karşı 7 maçta attığı 5 golle öne çıktı.

Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında Bursaspor, 31 Mart Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor\'a konuk olacak. Bu kritik randevu öncesinde gözler yeşil beyazlıların hücum hattına çevrilmiş durumda. Kaptan Pablo Martin Batalla, ligde geride kalan haftalarda 4 gol ve 6 asist ile takımın en fazla gole katkıda bulunan oyuncusu konumunda yer alırken, Antalyaspor\'a karşı oynadığı 13 maçta da aynı performansa imza attı. Bu maçlarda kırmızı beyazlı ekibe karşı yine 4 gol ve 6 asist ile oynayan Arjantinli yıldız, ligde forma giydiği son 13 mücadelede suskun kalırken son golünü de yine Antalyaspor\'a karşı ligin ilk yarısında Bursa\'da oynanan maçta kaydetmişti.

SOW ANTALYASPOR\'A KARŞI DAHA FARKLI

Antalyaspor maçının kadrosunda yer alıp, alamayacağı belirsizliğini koruyan Moussa Sow da Akdeniz ekibine karşı adeta coşuyor. Sow, Fenerbahçe formasını giydiği dönemde Antalyaspor\'a karşı oynadığı 7 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. Ligde attığı 7 golle Bursaspor\'un en golcü oyuncusu konumunda bulunan Bogdan Stancu ise, daha önce Antalyaspor\'a karşı çıktığı 8 maçta birer gol ve asiste imza attı.

LE GUEN MAÇTAKİ HÜCUM HATTINI OLUŞTURUYOR

Bursaspor\'un hücumdaki diğer isimlerinin Antalyaspor\'a karşı performansına bakıldığında ise Yusuf Erdoğan\'ın 5 maçta 1 asist, Sinan Bakış ve Kubilay Kanatsızkuş\'un 2\'şer maçta 1\'er gol ve Jires Kembo\'nun da 1 maçta 1 gol ile oynadığı görülüyor. Sezona iyi başlamasına karşın son haftalarda forma şansı bulmakta zorlanan Dzon Delarge ise, Antalyaspor\'a karşı forma giydiği 3 maçta gole katkı veremedi. Bursaspor\'da teknik direktör Paul Le Guen\'in bu maçta hücum hattını Jires-Batalla-Yusuf üçlüsünün önünde Bogdan Stancu\'dan oluşturması bekleniyor.

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