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Spor

Bursaspor'da başkanlık koltuğu tehlikede

06 Mayıs 2009 13:12

 
Bursaspor’da 2009 Ekim ayında göreve gelen başkan İbrahim Yazıcı ve ekibi mahkeme kararıyla yeni bir genel kurula gidebilir.

Ekim ayında olağanüstü yapılan toplantıyla başkan Ali Karasu'dan görevi teslim alan İbrahim Yazıcı başkanlığındaki yeni yönetim, Ekim ayında yapılan toplantıda bazı üyelerin genel kurul isteğine olumlu bakmadı.

Yönetim kurulunun maddi konular hakkında hesap vermesini isteyen bu üyeler genel kurulun yapılması için mahkemeye gitti. Konuyla ilgili kararın bugün verilmesi bekleniyor.

Mahkemenin, üyelerin isteğini kabul etmesi durumunda Bursaspor yönetimin genel kurula gitmesi gerekecek.

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