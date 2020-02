Bursaspor'da başkan adayları konuştu

Ali Ay: \"Daha profesyonel, daha verimli daha bilimsel, daha kucaklayıcı\"

Hüseyin Akdemir: \"Asıl hedefimiz gelirlerin sürdürülebilirliği\"

Ahmet Bozdemir: \"Özlüce Tesisleri\'ni İbrahim Yazıcı Tesisleri olarak değiştirmek istiyoruz\"

Lemi Keskin: \"Bursaspor\'a can suyu olacak 50 milyon Euro\'yu alacağız\"

BURSA,(DHA)

Bursaspor\'da Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı, başkan adaylarının yanı sıra 112 Divan üyesinin katılımıyla Büyükşehir Belediye Stadı\'nda gerçekleşti.

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç\'in gerçekleştirdiği kura sonucunda sırasıyla Başkan Ali Ay, Başkan adayları Hüseyin Akdemir, Ahmet Bozdemir ve Lemi Keskin konuşmalarını gerçekleştirdi ve projelerini Divan Kurulu ile paylaştı.

ALİ AY: \"DAHA PROFESYONEL, DAHA VERİMLİ DAHA BİLİMSEL, DAHA KUCAKLAYICI\"

İlk konuşmayı gerçekleştiren Başkan Ali Ay, \"Başkanlığa geleli 28 ay geçti. Bursaspor\'u iyi yönetmek, başarılı iletişimle olur. Gerçek bir güç birliği ile olur. Belli ölçüde başardık ve tecrübe kazandık. Sizlerin de takdiri ile önümüzdeki dönemde yeni çalışma arkadaşlarımızla birlikte göreve seçilirsek, sizlerle diyalogda daha da başarılı olacağımı sözünü de veriyorum. Geçmiş dönemle ilgili zaman zaman bazı yönetici arkadaşlarımdan fazla anlayış bekledim. Kalp kırdıysam özür dilerim. Ben ve yönetimdeki tüm arkadaşlarımın mücadelesi sadece Bursaspor için olmuştur. Şimdi artık yeni dönemi konuşmamız lazım. Sizlerle en etkili diyaloğu kurmanın sözünü verdim. Bu sezon arzuladığımız sonuçları alamadık ve özeleştirimizi yaptık. Bugün başka bir vizyonla karşınızdayım. Yeni dönem manifestomuzu ise dört başlık altında topladık; daha profesyonel, daha verimli, daha bilimsel ve daha kucaklayıcı. Daha iyi bir başkanlık dönemi için yeniden huzurlarınızdayım. Her şey Bursaspor için\" dedi.

HÜSEYİN AKDEMİR: \"ASIL HEDEFİMİZ GELİRLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ\"

Öncelikli hedeflerinin profesyoneller tarafından karar alabilen bir Bursaspor olduğunu ifade eden başkan adayı Hüseyin Akdemir, \"Bizim en büyük taahhüdümüz son 5 senede gelmiş geçmiş bütün başkanların yaptıklarını yapmamaktır. Bizim, kişilerden bağımsız kendi içerisinde profesyoneller tarafından karar alabilen bir Bursaspor inşa etmek öncelikli hedefimizdir. Bu hedeflere ulaşabilmek için maddi açıdan güçlü bir Bursaspor\'u kısa vadede inşa edeceğiz. Stadyum isim hakkı, kiralanabilir alanların aktif hale getirilmesi, stadyumun gelir getirici diğer alanlarının da pazarlanması faaliyetleri ile ilgili toplam 4 firma ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İnşallah göreve geldiğimizde gerekli anlaşmaları 5 kuruş komisyon ödemeden, Bursaspor\'un geleceğini ipotek altına almadan ve Bursaspor\'u bu işten en karlı çıkartacak şekilde gerçekleştireceğiz. Bizim asıl hedefimiz ise gelirlerin ve bu tip gelir getirici projelerin sürdürülebilirliği. Bizim stadyum isim hakkından bir gelir hedefimiz var, bunu şu anda net bir şekilde belirtmek istemiyorum fakat diğer adaylarının beklentilerinin çok üzerinde. Biz bu işe isim hakkı satışı olarak bakmadık biz bu işe bir proje satışı olarak baktık. Bu proje satışı ile hem sponsor olacak firmalar hem de Bursaspor kazanacak bunun sonucunda uzun vadede sürdürülebilir bir gelir kalemi oluşturulacaktır\" diye konuştu.

AHMET BOZDEMİR: \"ÖZLÜCE TESİSLERİ\'Nİ İBRAHİM YAZICI TESİSLERİ OLARAK DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ\"

Seçim sonucunda başkan olurlarsa iyi işler yapacaklarını belirten başkan adayı Ahmet Bozdemir, \"Başkan her kim olursa olsun biz armanın yanındayız. Kazanırsak iyi işler yapacağız, kaybedersek de desteğimizi sürdüreceğiz. Biz sizlerden öyle gördük, öyle öğrendik. Birçok derneğin ziyaretine gittik. Bizleri karşıladıklarında ne kadar büyük bir camianın parçası olduğunu anladık. Altyapıya bağışı hiç düşünmeden yaptık. Konu Bursaspor\'un menfaati olunca düşünmeyiz. Birçok projemiz var. Her açıdan tatmin edici projemiz var. İçiniz rahat olsun. Ama en önemlisi sizlerin sözünü dinlemek olacak. Biz bu borçtan korkmuyoruz. Gereken neyse yapacağız. Ben de gereken desteği vereceğim. Pablo Martin Batalla\'nın kalması yönünde çalışmalarımız var. Yönetimimizde yer alan Erkan Kamat abimiz de yardımcı olacak. Ayrıca Özlüce Tesisleri\'ni İbrahim Yazıcı Tesisleri olarak değiştirmek istiyoruz. Kimse vefa borcunu ödeyemedi. Biz de bu çalışmayı yaptık\" ifadelerini kullandı.

LEMİ KESKİN: \"BURSASPOR\'A CAN SUYU OLACAK 50 MİLYON EURO\'YU ALACAĞIZ\"

Taraftarların nasıl bir Bursaspor istediğini bildiklerini vurgulayan Lemi Keskin, \"Biz yola çıkarken, teşhisi doğru koymaya çalıştık. Öncelikle 2017-2018 takımının maliyetini çıkarttık. Teknik kadro dahil bu takıma 20 milyon 750 bin Euro ödüyoruz. Gelecek sene hiçbir transfer yapmasak dahi 12 milyon 500 bin Euro ödemek zorunda. Küresel yatırım firması Contec\'le anlaştık. Bursaspor\'a can suyu olacak 50 milyon Euro\'yu alacağız. Böylece 260 milyon TL borcumuzu azaltmayı hedefliyoruz. Timsah Arena\'yla ilgili satış yetkililerimizi Contec yatırım şirketine devredeceğiz. Avrupa\'da para kaynağı sonsuz. Para ile para kazanmadıklarından dolayı yatırım yapmak zorundalar. Bize 50 milyon Euro\'yu verecek, stat isim hakkı satışından da yüzde 10 komisyon alacak. Bu rakam da gayet normal. Bu firma bizim stratejik satış ortağımız olacak. Biz taraftarımızın nasıl bir Bursaspor istediğini biliyoruz. Sportif Direktörümüze önemli görev vereceğin ancak hiçbir zaman muhasebecimize transfer yaptırmayacağız. Bursaspor Koleji gibi bir projemiz var. Buradan da her sene 15 milyon TL gelir elde etmeyi planlıyoruz\" şeklinde konuştu.

