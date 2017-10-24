Bursaspor'da Badu takımla çalışmalara başladı

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSASPOR\'da bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Emmanuel Badu, bugün antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Süper Lig\'deki Demir Grup Sivasspor maçının ardından 1 gün izin yapan Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Tur\'da 26 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Yeni Altındağspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Sakatlığı bulunan ve geçtiğimiz hafta takımdan ayrı koşular yapan Emmanuel Badu, antrenmanın ilk bölümde takımla birlikte çalışma gerçekleştirirken, daha sonra tedavisine devam edildi. Badu\'nun yanı sıra bir süredir tedavisi yapılan Bilal Kısa da antrenmanda yer aldı. Sakatlığı bulunan Sercan Yıldırım ise antrenmana katılamadı.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra yeşil beyazlı ekip yarı sahada taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde karayolu ile kupa maçı için Ankara\'ya gidecek.

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