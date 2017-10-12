Bursaspor'da Badu 3 hafta yok

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR, Süper Lig\'de 16 Ekim Pazartesi günü sahasında ağırlayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri\'nde bir araya gelen futbolcularla antrenman öncesi teknik direktör Paul Le Guen kısa bir toplantı yaptı. Akabinde ise Fransız çalıştırıcı, Pablo Martin Batalla ile bir süre özel görüştü. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Batalla ise, sabah antrenmanında takımla birlikte çalışmalara başladı. Arjantinli oyuncunun, Osmanlıspor maçına yetişeceği öğrenildi.

EKSİKLER ÇOĞALDI

Yeşil beyazlı ekibin çarşamba günü akşam yaptığı antrenmanda girdiği ikili mücadele sonrası sol ayak bileğinde zorlanma olan ve antrenmanı koltuk değnekleriyle terk eden Emmanuel Badu, sabahki idmanda yer almadı. Tecrübeli oyuncunun, sakatlığı nedeniyle 3 hafta takımdan uzak kalacağı bildirildi. Badu\'nun dışında sakatlığı nedeniyle tedavi gören Bilal Kısa ve Josua John da antrenmana katılmadı. Avustralya Milli Takımı\'ndan dönen Aziz Behich ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Aziz Behich koşu

- antrenmandan genel detaylar

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