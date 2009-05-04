Bursaspor'da Avrupa heyecanı

Bursaspor Basın Sözcüsü Mehmet Çavuşoğlu, taraftar desteğinin takım üzerindeki olumlu etkisinin şehre yayıldığında nelerin değişeceğini hayal etmemenin ard niyet olacağının altını çizdi.



UEFA ipini göğüslemek için son düzlüğe geçen Bursaspor'da kalıcı gelirler ve kongre sürecinin sancıları sürüyor.



Bursaspor Basın Sözcüsü Mehmet Çavuşoğlu, Avrupa heyecanı sarmış Bursa şehrinin kenetlenmesi gerektiğini, ancak başarıların ve değişimlerin hayal edilmesini engelleyenlerin bulunduğunu belirtti.



Futbolcuların ve teknik heyetin başarılarını şehrin başarısı olarak nitelendiren Çavuşoğlu, "Bu başarıdan ne kadar payım var diye düşünenlere bir kez daha düşünmeleri gerektiğini söylüyorum. Kulübün kalıcı gelirlerini artırmak gerek. 20 yıldır hiç bir kulüp yönetiminin talep etmediği bu gelirleri başkanımız İbrahim Yazıcı gerçekleştirmiştir. Bu talebinden dolayı da kendisini kutluyorum. Taraftar desteğinin takım üzerindeki olumlu etkisinin şehre yayıldığında nelerin değişeceğini hayal etmemek ard niyettir" dedi.



