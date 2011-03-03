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Spor

BURSASPOR'DA ARAMAYA İPTAL KARARI BURSA (A.A)

03 Mart 2011 19:32

-BURSASPOR'DA ARAMAYA İPTAL KARARI BURSA (A.A) - 03.03.2011 - Bursaspor'un hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Öztürk Yazıcı, polis ekiplerinin yeşil-beyazlı kulüp binasında inceleme yapmasına dayanak olan arama kararının iptali için yaptıkları başvurunun kabul edildiğini söyledi. Öztürk Yazıcı, yaptığı açıklamada, arama kararınının iptal edildiğini, konunun kısa süre önce kulüpteki polis yetkililerine tebliğ edildiğini belirtti. Görevlilerin kulüp binasından ayrılacaklarını dile getiren Yazıcı, şunları kaydetti: ''Arama kararının iptaline ilişkin yaptığımız başvuru kabul edildi. El konulan evraklar, bilgisayarlar tarafımıza verildi. Sadece bilgisayarlarımızdaki bilgilerin kopyalarını verdik. Görevli arkadaşlar her şeyi iade edip kulübümüzden birazdan gidecekler. Bu, bizim başımıza ilk kez gelmiyor. Daha önce kulübün genel kurula gitmesi, başkanımızın gözaltına alınması gibi durumlar yaşadık. Bu adli hatalar sık sık başımıza geliyor.'' 

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