-BURSASPOR'DA ''ALTIDORE'' İDDİASI BURSA (A.A) - 31.01.2011 - Bursaspor'da, Jozy Altidore'yi transferi için temasların sürdüğü bildirildi. Alınan bilgiye göre, geçen hafta İskoçya'nın Glasgow Rangers kulübünden Kenny Miller'i kadrosuna katan yeşil-beyazlı takım, İspanya'nın Villarreal takımında forma giyen ABD'li oyuncu Altidore'yi ikna etmeye çalışıyor. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Altidore'nin menajerleriyle görüşmeler sürüyor. Anlaşma sağlandığı taktirde 21 yaşındaki genç santrfor hemen Bursa'ya getirilecek. Bu arada, ligde ara transfer dönemi yarın akşam sona eriyor.