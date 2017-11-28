Bursaspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - SÜPER Lig\'de Kardemir Karabükspor karşısında aldığı galibiyetle moral bulan Bursaspor, Adanaspor ile Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına çıkacak. Yeşil beyazlı ekip, son zamanlardaki çıkışını bu maçta da sürdürmek istiyor.

Süper Lig\'de yoluna son sürat devam eden ve elde ettiği başarılı sonuçların ardından üst sıralar iddiasını sürdüren Bursaspor, gözünü kupaya çevirmiş durumda. Yeşil beyazlı ekip, yarın Ziraat Türkiye Kupası\'nda 5\'inci tur karşılaşmasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı\'nda oynanacak ve saat 18.45\'te başlayacak olan bu maçı ise hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk\'ün yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın 4\'üncü hakemi ise Emre Malok olacak.

Çift maçlı eleminasyon usulü oynanacak bu eşleşmede Bursaspor, ilk maçta avantaj peşinde koşacak. Kardemir Karabükspor galibiyetinin ardından ara vermeden Adanaspor maçı hazırlıklarına başlayan yeşil beyazlı ekip, maç öncesi son çalışmasını bugün Özlüce Tesisleri\'nde gerçekleştirdi. 1 buçuk saat süren antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, kondisyon çalışmasıyla devam etti. Yeşil beyazlı ekip son bölümde taktik çalışması yaparak hazırlıklarını tamamladı.

Bursaspor, saat 16.00\'da THY Özel Uçağı ile Adana\'ya giderek kamp yapacağı otele yerleşecek.

Yeşil beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Mikel Agu ve Harun Tekin, Adanaspor\'a karşı forma giyemeyecek. Le Guen\'in rotasyonlu bir kadro ile sahada olması beklenirken, Adanaspor\'a karşı ligde çok fazla şans bulamayan Furkan Soyalp, Sinan Bakış, Ricardo Faty ve Kubilay Kanatsızkuş\'a ilk 11\'de kullanacağı öngörülüyor.

Kupaya 3\'üncü turdan dahil olan Bursaspor, evinde Tarsus İdman Yurdu\'nu 4-0 ile geçerken, bir sonraki turda ise deplasmanda Yeni Altındağ Belediyesi\'ni penaltılar sonucu eleyerek bu tura geldi. Adanaspor da 3\'üncü Tur\'dan kupaya katılırken, deplasmanda Kozan Belediyespor\'u 3-1 ve Fethiyespor\'u da 2-1 yendi. Bu karşılaşmanın rövanşı ise Bursa\'da oynanacak.

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