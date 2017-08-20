Bursaspor'da 3 puan sevinci

Gürkan DURAL/ BURSA (DHA)- BURSASPOR, Alanyaspor’u 3-2 yenerken futbolcular son dakika golüyle gelen galibiyetten çok mutlu olduklarını dile getirdi. Taraftarların protestosuna hedef olan genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş da yeşil beyazlı camiadan davranışı nedeniyle özür diledi.

DELARGE’DAN TEŞEKKÜR

Süper Lig’in 2’nci haftasında Bursaspor, evinde Alanyaspor’u Dzon Delarge’ın uzatmanın ilk dakikasında attığı golle 3-2 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. 3 puanı getiren golü kaydeden Delarge, camiaya ve takım arkadaşlarına kendisine verilen destek için teşekkür ederken, \"Bu maçı kazanmak için çok çalıştık. Bursaspor büyük kulüp olduğu için böyle taraftarın olması normal olanıdır. Onlara destekleri için çok teşekkür ederiz\" dedi.

HARUN: BEŞİKTAŞ MAÇI ÇOK ÖNEMLİ

Galip geldikleri için çok mutlu olduklarını dile getiren kaleci Harun Tekin ise, “İkinci yarı biraz zorlandık. Saha zeminimiz iyi değildi. Hazır olmayan sahada oynadık. İlerleyen haftalarda sahamız daha iyi olacaktır. İki golün güvencesi ile arkaya yaslandık ancak kazanmayı başardık. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum bizleri çok güzel desteklediler. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Bu maç hem bizim hem de camiamız için çok önemli hayırlısıyla bu karşılaşmadan da alnımızın akı ile çıkmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

KUBİLAY’DAN ÖZÜR GELDİ

Alanyaspor maçına ilk 11’de başlamasına karşın 72\'nci dakikada yerini Dzon Delarge’a bırakan Kubilay Kanatsızkuş, taraftarın tepkisinin ardından, taraftarları alkışlayıp soluğu soyunma odasında almıştı. Sosyal medya hesabından açıklamaya yayınlayan 20 yaşındaki genç oyuncu, “Daha iyi performans ortaya koymam gerektiğinin farkındayım. Taraftarımızı anlıyorum. Ben de üzülüyorum ve tepkilerden doğal olarak etkileniyorum. Uzun yolun başındayım. Daha çok çalışıp, formaya layık olmak için elimden geleni yapacağım. Sahadan çıkarken tavırlarım yanlış anlaşıldıysa affedin” mesajını paylaştı.

TEMPOMUZ ARTMALI

Maça iyi hazırlandıklarını belirten Barış Yardımcı ise, “İlk yarı iki gol bulduk. İkinci yarı ise sanırım skordan dolayı biraz geriye çekildik ve sonrasında da istediğimiz oyunu olmadı. Ardından rakibin iki golüne engel olamadık. Uzatma anlarında ise galibiyeti yakaladık. Güzel bir son oldu. Taraftarlarımıza armağan olsun. Tempomuzu daha fazla arttırmamız gerekiyor. Saha zemini bizi oldukça zorladı. Bastığımız anda ayağımız zeminin içine giriyordu. Çok zor bir sahada oynadık. Haftaya Beşiktaş maçında istediğimiz puanları almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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