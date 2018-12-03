Bursaspor'da 3 puan coşkusu

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)

Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetinin coşkusunu yaşadı. Yeşil beyazlı oyuncular taraftarıyla bütünleşirken, Aytaç Kara da takım antrenörlerinden Selçuk Erdoğan\'a soyunma odasında asker tıraşı yaptı.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 14\'üncü haftasında sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’u 2-1 yenerek son haftalardaki çıkışını sürdürdü. Karşılaşma sonrasında oyuncular galibiyeti taraftarının yanına giderek kutlarken, sevinç gösterileri soyunma odasında da devam etti. Vatani görevini yapmak için Amasya’ya gidecek Bursaspor Futbol Takımı antrenörlerinden Selçuk Erdoğan ile takımın maç ve performans analisti Emre Oğuz’un asker tıraşı soyunma odasında yapıldı. Aytaç Kara, Erdoğan’ın saç tıraşını yaparken ortaya renkli görüntüler çıktı. 3 puanında sevincini yaşadığını belirten Erdoğan, “Çok mutluyum, huzuyluyum. Kazanmak çok güzel, taraftarımız da dolu dolu geldi, onları bu şekilde görmekten dolayı mutluyum. Herkese selam olsun. Söz vermiştik. Evkur Yeni Malatyaspor maçında inşallah yeniden burada olacağım” dedi.

\"HEPİMİZ MUTLUYDUK\"

Kulüp televizyonuna konuşan Aytaç Kara ise, saha içerisinde tüm arkadaşlarının çok iyi mücadele ettiğini belirtti. “Ekipçe tek yürek olduk” diyen deneyimli oyuncu, “Kazanmayı istiyorduk, çok şükür buna ulaştık. Taraftarımızın da çok büyük etkisi oldu, onların desteğiyle iyi mücadele ettik. İyi pozisyonlarla goller bulduk, inşallah devamı gelir. Ligin başından beri çok iyi futbol oynayan bir takımız. Sadece gol yollarında sıkıntılarımız vardı, bunları yavaş yavaş çözüyoruz, çözdükçe de başarıya ulaşıyoruz. Elbette soyunma odasında da galibiyetin tadı bir başka yaşandı. Hepimiz mutluyduk” diye konuştu.

Karşılaşma sonunda bir süre tribünden ayrılmayan yeşil beyazlı taraftarlar da galibiyetin coşkusunu yaşadı.

Yeşil beyazlı oyuncuların sosyal medyadaki galibiyet paylaşımları ise şöyle;

Ertuğrul Ersoy: (Tribünde taraftarlarla maçı izlemesine ithafen) “Bu organizasyon ve davet için teşekkürler Teksas. Hep birlikte kazanmaya devam”

Allano Lima: “3 puan daha… Mücadelemiz devam edecek!”

Aytaç Kara: “Bütün takım arkadaşlarımın ayağına yüreğine sağlık. Bizi tribünde yalnız bırakmayan dualarıyla destek olan herkese teşekkürler. Yaz dostum +3”

(FOTOĞRAFLI)