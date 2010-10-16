-BURSASPOR'DA 2 KADRO DIŞI DAHA BURSA (A.A) - 16.10.2010 - Bursaspor'da Muhammed Demir ve Eren Albayrak'ın, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın raporu doğrultusunda A2 Takım'ın maçlarında, rakip takım futbolcularına centilmenlik dışı hareketlerinden ötürü süresiz kadro dışı bırakıldığı bildirildi. Bursaspor Basın Sözcüsü Ferruh Nayman, A Takım ile antrenmanlara çıkan Muhammed Demir ve Eren Albayrak'ın Bursaspor'un A2 Takımı'nda da forma giydiğini, bu iki futbolcunun maçlarda centilmenliğe aykırı hareketlerde bulunmalarının teknik heyeti rahatsız ettiğini kaydetti. Muhammed Demir ve Eren Albayrak'ın rakip takım oyuncularına tekme attığının tespit edilmesi üzerine Ertuğrul Sağlam'ın yönetime rapor verdiğini dile getiren Nayman, ''Hocamız Ertuğrul Sağlam'ın raporu doğrultusunda Muhammed Demir ve Eren Albayrak'ı süresiz kadro dışı bıraktık. Sebebi ne olursa olsun rakip takım futbolcularına çirkin harekette bulunulmasını istemiyoruz. Bu arkadaşlarımız çok genç ve hatalarını anlayacaklardır'' dedi. Bursaspor'da daha önce kadro dışı bırakılan Volkan Şen, Sağlam'ın raporu doğrultusunda affedilmişti.