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Spor

BURSASPOR'A YENİDEN POLİS BASKINI  BURSA (A.A)

04 Mart 2011 18:04

-BURSASPOR'A YENİDEN POLİS BASKINI  BURSA (A.A) - 04.03.2011 - Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı Mali Şube ekiplerinin incelemelerde bulunmak üzere yeniden Bursaspor'un tesislerine gittiği bildirildi.  Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısının itirazının ardından Bursa 3. Asliye Ceza Mahkemesi yeşil-beyazlı kulüpte yeniden inceleme yapılmasına karar verdi.  Karar üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı Mali Şube ekipleri Özlüce Tesislerine gitti.

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