-BURSASPOR'A HAVA MUHALEFETİ BURSA (A.A) - 11.12.2010 - Bursaspor, 13 Aralık Pazartesi akşamı sahasında yapacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlıların daha önce Atatürk Stadı'nda yapacağı açıklanan antrenmanı, kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Özlüce Tesisleri'ndeki salona alındı. Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda Bursasporlu oyuncuların salonda ağırlık çalışması yaptığı bildirildi. Bursaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın tesislerde yapacağı antrenmanla devam edecek.