-BURSASPOR'A YENİ STAT İÇİN İLK KAZMA VURULDU BURSA (A.A) - 05.02.2011 - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursaspor'a yeni stat yapımı için 17 Şubat'ta gerçekleştirilecek ihale öncesi OYAK Renault Spor Kulübü tarafından kullanılan Veledrom Stadı'nda yıkım çalışması başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, burada düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştıkları projenin fiilen startını bu yıkımla verdiklerini söyledi. Altepe, şampiyon kente yakışır bir stadyum inşa edeceklerini, bu projenin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da yakından takip edildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: ''Güçlü sanayisi ve kent dinamikleriyle Bursa, bu stadyumu kendisi yapacak güçte. Ankara ve Bursa'daki kurumlarımızın da desteğini alarak kısa zamanda bu stadyumu Bursa'ya kazandıracağız. 12 gün sonra yapacağımız ihaleye 32 firma başvurdu ve ihale gününe kadar bu sayının 40'ı bulmasını bekliyoruz. Güzel bir yarış olacak ve sonunda kazanan Bursa olacak. İnşaat ve çatı ihalesini ayrı ayrı yapacağız ve kıza zaman içinde tüm Bursalılar stadyumun yükselmeye başladığını görecek.'' İnşa edilecek stadyumun, UEFA kriterlerine en uygun stadyum olacağını ifade eden Altepe, şöyle devam etti: ''Yaklaşık 45 bin kişi kapasiteli stadyumda 207 engelli koltuğu bulunacak. 70 loca, 851 kişilik tuvalet, 85 kapı, 96 turnike, otoparkları ve yeşil alanlarıyla Türkiye'nin en modern stadyumunu inşa edeceğiz. Trafikte bir sorun yaşanmaması için gerekli bağlantı yollarının sağlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhale yapıldığı gün bölge altyapısıyla tamamen inşaata hazır hale getirilecek. Gece gündüz çalışıp, stadyumu en kısa zamanda Bursa'ya kazandıracağız.'' Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı da zirveye oynayan bütün takımların yeni stadyum konusunda önemli bir çaba içinde olduğunu belirtti. Yazıcı, şunları kaydetti: ''Zirve takımlarının hepsi ya yeni stadyumlarını yaptı ya da inşaatlarını sürdürüyor. Biz de artık zirveye oynayan bir takımız ve bu konudaki en önemli adımı da Büyükşehir Belediyemizin bu projesiyle atıyoruz. Bu konuda gerçek bir Bursasporlu olan ve her zaman takıma destek veren Başkanımız Recep Altepe'ye gönülden teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle ligde lider durumdayız. İnşallah yeni stadyumun açılışında da lider oluruz.'' Törene, Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Oyak Renault Spor Kulübü Başkanı Alpay Şar, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kestel Belediye Başkanı Yener Acar, Keles Belediye Başkanı Mustafa Bektaş ve Büyükorhan Belediye Başkanı Selçuk Türkmen de katıldı.