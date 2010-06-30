Bursaspor'a şok karar!

T24- Bursaspor Kulübü eski başkanlarından Recep Günay ile kongre üyelerinden Ahmet Toprak'ın, genel kurulun iptali istemiyle açtığı dava, Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde karara bağlandı.





Mahkeme kararında, şöyle denildi: “Davacıların davasının kabulü ile davalı derneğin 9 Haziran 2009 tarihli genel kurul toplantısının tüm sonuçlarıyla iptaline, karar kesinleştiğinde Türk Medeni Kanunu'nun 427. maddesi gereğince derneğe kayyum tayini için tarafların görevli mahkemeye başvuruda muhtariyetlerine dair verilen karar davacı vekili ile davalı vekilinin yüzlerine karşı, Yargıtay yolu açık olmak üzere açıkça okunup, usulen tefhim kılındı.”

Bursaspor Kulübü'nün karara 15 gün içinde itiraz hakkının bulunduğu bildirildi.





Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen genel kurula, oy kullanma hakkı bulunan 1514 üyeden 1061'i katılmış, başkan İbrahim Yazıcı, 619 oyla güven tazeleyip, yeniden başkanlığa seçilmişti.





Diğer başkan adaylarından Osman Çelik 240, Lemi Keskin ise 147 oyda kalmıştı.

