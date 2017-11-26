Bursaspor'a Harun Tekin şoku

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR\'da kaleci Harun Tekin, sakatlığı nedeniyle Kardemir Karabükspor maçının kadrosunda yer almazken; kaleyi 20 yaşındaki eldiven Muhammed Şengezer, Süepr Lig\'de ilk kez koruyacak.

Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Bursaspor, Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda Kardemir Karabükspor\'u ağırlıyor.

Zorlu randevu öncesinde Bursaspor\'a kaleci Harun Tekin\'den kötü haber geldi. Milli eldiven dün yapılan antrenmanda sağ omzundan sakatlanırken, Karadeniz ekibine karşı oynanacak maçın kadrosuna dahil edilmedi. Kaleci Harun Tekin\'in durumu yarın MR ve kontrollerinin yapılmasının ardından netleşecek.

ŞENGEZER İLKİ YAŞAYACAK

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen ise, kaleci Harun Tekin\'in yokluğunda Muhammed Şengezer\'e ilk 11\'e şans veriyor. Bu sezon yeşil beyazlı forma ile ilk kez Süper Lig\'de forma giyecek olan 20 yaşındaki genç file bekçisinin yedeği ise 18 yaşındaki Ataberk Dadakdeniz olacak. Bu sezon Bursaspor formasıyla 2 Ziraat Türkiye Kupası\'nda kaleyi koruyan Muhammed Şengezer, Tarsus İdman Yurdu ve Yeni Altındağ Belediyespor maçlarında tam süre almıştı.

Öte yandan Bursaspor\'da kart cezası sona eren Titi ve Göztepe maçında kadroda yer almayan Aziz Behich de ilk 11\'e yeniden döndü.

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