-Bursaspor'a ceza indirimi yolu açıldı İSTANBUL (A.A) - 24.08.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geride kalan sezonda saha dışındaki olaylar nedeniyle oynanamayan Bursaspor-Beşiktaş maçı sonrası Bursaspor'a verilen cezada indirime gitme kararı aldı. TFF'den yapılan açıklamada, Bursaspor Kulübü'nün 7 Mayıs 2011'de oynanması gereken Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle aldığı seyircisiz oynama cezalarının kaldırılma talebinin yönetim kurulu tarafından görüşüldüğü kaydedilirken, Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün olumlu raporu halinde, Bursaspor'un iç saha maçları için verilen tarafsız sahada seyircisiz oynama cezasının kaldırılacağı vurgulandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''TFF Yönetim Kurulu 12 Mayıs'ta Futbol Müsabaka Talimatı'nın 17. maddesi uyarınca (Tedbiren) Bursaspor'un kendi sahasında oynayacağı 5 resmi müsabakanın tarafsız sahada seyircisiz oynanmasına ve rakip sahada oynayacağı 3 resmi müsabakaya da seyircisinin alınmamasına karar vermişti. Bu kapsamda, 33. haftadaki Kasımpaşa-Bursaspor maçına Bursaspor taraftarları alınmadığı gibi 34. haftadaki Bursaspor-Gençlerbirliği maçı da tarafsız sahada seyircisiz oynandı. Kaldırılması talep edilen karar, TFF Yönetim Kurulu tarafından Futbol Müsabaka Talimatı'nın 17. maddesi uyarınca verilen (Tedbir) niteliğindeki bir karardır. TFF mevzuatında; tedbiren verilen kararların, günün koşullarına göre yeniden değerlendirilmesine ve bu konuda yeni bir karar verilmesine engel teşkil eden bir hüküm bulunmamaktadır. Böylece söz konusu tedbir kararı TFF Yönetim Kurulu'nca yeniden değerlendirildi. 12 Mayıs'ta verilen tedbir kararının üzerinden geçen 3.5 aylık süreçte, Bursaspor'un oynadığı 2 Spor Toto Süper Lig maçı ve FC Gomel ve RSC Anderlecht UEFA Avrupa Ligi maçları incelendiğinde, Bursaspor taraftarlarının herhangi bir saha olayı gerçekleştirmediği belirlendi. Bununla birlikte tedbir kararının verilmesinin hukuki dayanağı olan Futbol Müsabaka Talimatı'nın 17. maddesinde; (TFF Yönetim Kurulu, tedbir niteliğinde olmak üzere, müsabaka güvenliğinin yerel idareler tarafından sağlanamadığına, sağlanamayacağına veya seyirciler tarafından bozulduğuna kanaat getirdiği illerde müsabakaları oynatmamaya ve bu illerde oynanması gereken müsabakaların bir kısmını veya tamamını başka bir ilde oynatmaya yetkilidir) ifadesi yer almaktadır. Bu çerçevede Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılarak, Bursaspor'un 2011-2012 sezonunda sahasında oynayacağı Spor Toto Süper Lig maçlarında, Bursaspor taraftarlarının olay çıkartma riskinin bulunup bulunmadığı, emniyet görevlilerince rakip takım kafilelerinin ve müsabakaların güvenliğinin sağlanıp sağlanamayacağının sorulmasına, verilecek yanıtın olumlu olması şartına bağlı olarak, Bursaspor'un sahasında oynayacağı müsabakalara dair verilen tarafsız sahada seyircisiz oynamaya ilişkin tedbir kararının kaldırılmasına, bununla birlikte Bursaspor Kulübü'nün Spor Toto Süper Lig'de rakip sahada oynayacağı 3 resmi müsabakaya taraftarlarının alınmamasına ilişkin tedbir kararının aynen devamına karar verildi. Buna göre Bursaspor'un yeni sezonda oynayacağı ilk 2 deplasman maçına taraftar alınmayacak.''