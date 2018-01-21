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Spor

Bursaspor'a Batalla şoku

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR'da kaptan Batalla, sağ arka adalesinde zorlanma nedeniyle maçı tamamlayamadı

21 Ocak 2018 22:17

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR\'da kaptan Batalla, sağ arka adalesinde zorlanma nedeniyle maçı tamamlayamadı.
Süper Lig\'in 18\'inci haftasında Medipol Başakşehir\'in deplasmanda Bursaspor\'u 3-0 yendiği maçta yeşil-beyazlı ekibin kaptanı Pablo Martin Batalla, yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan çıkmıştı. 41\'inci dakikada yerini Yusuf Erdoğan\'a bırakan Arjantinli yıldızın sağ arka adalesinde zorlanma olduğu öğrenildi. Pablo Martin Batalla\'nın durumu yarın çekilecek olan MR\'ın ardından netlik kazanacak.
Bu sezon Bursaspor ile birlikte Süper Lig\'de 17 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncunun 4 golü ve 5 asisti bulunuyor.

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