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Spor

BURSASPOR'A 5 MAÇ CEZA İSTANBUL (A.A)

12 Mayıs 2011 17:19

-BURSASPOR'A 5 MAÇ CEZA İSTANBUL (A.A) - 12.05.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında, stat dışındaki taraftar olayları nedeniyle iptal edilen Bursaspor-Beşiktaş maçında Bursaspor'u 3-0 hükmen yenik sayarken, ev sahibi takıma 5 maç tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası verdi.   TFF 1. Başkan Vekili Lütfi Arıboğan, İstinye'deki federasyon binasında yapılan yönetim kurulunun olağanüstü toplantısının ardından, iptal edilen Bursaspor-Beşiktaş maçıyla ilgili cezaları açıkladı. Arıboğan, Bursaspor'un 3-0 hükmen mağlubiyetine, Beşiktaş'ın 3-0 hükmen galibiyetine karar verildiğini belirterek, "Ayrıca yönetim kurulumuz tedbiren bu hafta oynanacak Kasımpaşa-Bursaspor maçına ve ayrıca 2011-12 sezonunda Bursaspor'un deplasmanda oynayacağı ilk 2 karşılaşmaya Bursaspor seyircisinin alınmamasına karar verdi. Önümüzdeki hafta Gençlerbirliği ile kendi sahasında oynayacak Bursaspor'un bu maçı ve yeni sezonda sahasında yapacağı 4 maçı da tarafsız sahada ve seyircisiz oynanması karara bağlandı."

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