-Bursaspor'a 5 bin lira ceza İSTANBUL (A.A) - 05.01.2012 - Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün toplanarak gündemindeki maddeleri görüştü. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, PFDK'nın, Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile Bursaspor arasında 3 Ocak'ta oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Bursaspor'un 5 bin lira para cezası almasına karar verdiği, aynı karşılaşmada rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle de konuk ekibin oyuncularından Musa Çağıran'ın da 2 resmi müsabakadan men cezası aldığı kaydedildi. PFDK'nın aldığı diğer kararlar ise şöyle: 3 maç men: İbrahim İdis (Çarşambaspor oyuncusu), Sertaç Küçükbayrak (Diyarbakır Kayapınar Belediyespor antrenörü) 1 maç men: Nafiz Orak (Elazığspor Belediyespor teknik sorumlusu) 60 gün hak mahrumiyeti: Murat Kavas (Aydınspor 1923 Kulübü idarecisi) 5 bin lira: Murat Kavas (Aydınspor 1923 Kulübü idarecisi) Bin lira: Akçabaat Sebatspor, Keçiören Sportif, Lüleburgazspor, Gebzespor 900 lira: Sivas Dört Eylül Belediyespor