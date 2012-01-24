-Bursaspor'a 1 maç ceza İSTANBUL (A.A) - 24.01.2012 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor'a 1 maç seyircisiz oynama ve 65 bin lira para cezası verdi. PFDK'dan yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de 21 Ocak Cumartesi günü Bursaspor ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşmada, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ve bu eylemin aynı sezon içerinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle Bursaspor'un, 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 60 bin lira para cezasıyla cezalandırdığı bildirildi. Bursaspor'a ayrıca, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5 bin lira para cezası verildiği belirtildi. PFDK'nın aynı müsabakada Bursaspor antrenörü Mutlu Topçu'ya da, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verdiği de kaydedildi.