T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursaspor'a 1 maç ceza İSTANBUL (A.A)

24 Ocak 2012 19:38

-Bursaspor'a 1 maç ceza İSTANBUL (A.A) - 24.01.2012 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor'a 1 maç seyircisiz oynama ve 65 bin lira para cezası verdi. PFDK'dan yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de 21 Ocak Cumartesi günü Bursaspor ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşmada, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ve bu eylemin aynı sezon içerinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle Bursaspor'un, 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 60 bin lira para cezasıyla cezalandırdığı bildirildi. Bursaspor'a ayrıca, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5 bin lira para cezası verildiği belirtildi. PFDK'nın aynı müsabakada Bursaspor antrenörü Mutlu Topçu'ya da, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verdiği de kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24