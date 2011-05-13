-BURSASPOR'A 1 CEZA DA PFDK'DAN İSTANBUL (A.A) - 12.05.2011 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor'a 1 maç tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası verdi. Bursaspor Kulübüne aynı gün gün içinde bir kötü haber de PFDK'dan geldi. Kurul bugün yaptığı toplantıda, yeşil-beyazlıları, Spor Toto Süper Lig'de 7 Mayıs'ta oynanması gereken Bursaspor-Beşiktaş maçında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 resmi müsabakayı tarafsız sahada seyircisiz oynamakla cezalandırdı. Bursaspor bu cezayı, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun bugün açıkladığı cezalara ilave olarak çekecek. Federasyon yönetim kurulu, bugünkü olağanüstü toplantısında, Beşiktaş maçı öncesi çıkan olaylar nedeniyle Bursaspor'u 3-0 hükmen mağlup, Beşiktaş'ı 3-0 hükmen galip sayarken, yeşil-beyazlılara 5 maç tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası vermiş, ayrıca 3 deplasman maçına da Bursaspor seyircisinin alınmamasını kararlaştırmıştı.