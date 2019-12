-BURSASPOR:0 - HAJDUK SPLIT: 1 VÖLKERMARKT (A.A) - 12.07.2011 - Yeni sezona hazırlık çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Bursaspor kamp programı çerçevesinde bugün karşılaştığı Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 1-0 mağlup oldu. Bursaspor karşılaşmada, Carson, Stepanov, İbrahim Öztürk, Tunay, Mehmet Sak, N'diaye, Ramazan, Ahmet, Bedri Can, Turgay Bahadır ve Sercan Yıldırım onbiriyle sahaya çıktı. Her iki takım da ilk yarıyı birbirini tanımakla geçirdi ve ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıda Bursaspor sahaya sekiz oyuncu değişikliğiyle çıktı. Zaman zaman rakip kale önünde tehlikeli pozisyonlara giren yeşil-beyazlı futbolcular maalesef gole gidemediler. Karşılaşmanın 90+2.dakikasında Bursaspor kalesi önünde tehlikeli bir pozisyon gelişti ve kardeşi Anas Sharbini'nin ortaladığı topa çıkan Ahmad Sharbini topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı. Bölgede ısı 28 dereceye çıkınca karşılaşmanın yapıldığı Lilienberg Arena stadının çimlerini sulamak üzere iki itfaiye aracı geldi. Bu arada karşılaşmanın oynanacağı stadın ismi son dakikaya kadar gizli tutulmasına rağmen 50 kadar Hırvat seyirci karşılaşma boyunca büyük gürültü yaptılar. Hırvat seyircilerin olası bir olay çıkarmasına karşın üç polis aracı maç boyunca stat içinde tetikte bekledi. Karşılaşmanın ilk yarısında aşırı sıcaklık nedeniyle karşılaşmaya zaman zaman su molası verildi. Yeni sezona hazırlık çalışmalarını 21 Temmuz'a kadar Avusturya'nın Bad Bleiberg bölgesinde sürdürecek olan Bursaspor kamp programı çerçevesinde 16 Temmuz'da PSV Eindhoven ve 20 Temmuz'da da Leiceister City takımıyla birer hazırlık maçı yapacak. Bursa spor yetkilileri, 14 Temmuz'da da bir hazırlık maçı yapmak üzere rakip aradıklarını belirttiler. Bursaspor ekibi maçtan sonra 86 km. mesafedeki kamp yerine geri döndüler. -BURSASPOR: Carson (HARUN 75.dak) - Stepanov, İbrahim Öztürk, Tunay(Serdar Aziz 46.dak), Mehmet Sak (Cemal Kaldırım 46.dak) - N'Diaye (Kirita 73.dak.), Ramazan (İnsua 46.dak), Ahmet (Volkan 34.dak), Bedri Can (Ozan İpek 46.dak.) - Turgay Bahadır(Okan Deniz 60.dak.), Sercan Yıldırım. -HAJDUK SPLİT:Subasic - DA Silva, Vejic, Inoha, Lima Ruben - Andric, Ljubicic, Tomasov, Sharbini, Vukovic, Vukusic. HAKEMLER:Helmut Trattnig - Senka Ömerhodzic, Harald Spöck (Avusurya Federasyonu) Stat : Lilienberg Arena - Völkermarkt Gol: Ahmad Sharbini (90+2 dak.)