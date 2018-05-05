Bursaspor zorlu Fenerbahçe deplasmanında

BURSA,(DHA)



HAREKETLİ günler geçiren Bursaspor, Fenerbahçe deplasmanında mücadele edecek. Yeşil beyazlılarda hedef seriyi 3 maça taşımak.

Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında Bursaspor, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ülker Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 16.00’da başlayacak. Zorlu randevuda Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus’un yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek.

Bursaspor’da bu zorlu mücadele öncesinde kriz yaşanırken, yeşil beyazlı futbolcular 2 gündür antrenmanlara alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle çıkmadı. Yönetimin hamleleleri sonucunda oyuncular ile görüşmeler sürerken, bugün yeşil beyazlı oyuncuların antrenmana çıkması bekleniyor. Bugünkü çalışmasının ardından İstanbul’a geçecek olan Bursaspor kafilesi, kamp yapacağı otele yerleşip maç saatini bekleyecek.

Süper Lig’de her iki ekip 98’inci kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda sarı lacivertlilerin büyük üstünlüğü bulunurken; Fenerbahçe, 49 maçtan galibiyetle ayrıldı. Bursaspor’un buna karşın yüzü 14 maçta gülerken, diğer 34 mücadele ise berabere sonuçlandı. Ligin ilk yarısında Bursa’da oynanan maçı ise sarı lacivertliler, 1-0’lık skorla kazanmıştı.

Bursaspor’a sezonun ikinci yarısından itibaren dahil olan ve kiralık olarak forma giyen Moussa Sow için duygusal bir mücadele olacak. Senegalli oyuncu, daha önce uzun yıllar oynadığı Fenerbahçe’ye karşı bu kez rakip olacak. Fenerbahçe formasıyla 185 maça çıkan Sow, burada 75 gol kaydederken, 32 de asist yaptı.

Bursaspor, son zamanlarda Fenerbahçe’ye karşı deplasmanda zorluk çıkarıyor. Kadıköy’de oynanan son randevudan galibiyetle ayrılan yeşil beyazlılar, lig tarihinde de Fenerbahçe deplasmanında 5 galibiyet elde etti. Bunların 4’ü ise 2006-07 sezonundan itibaren oynanan 11 maçta geldi.

Fenerbahçe bu sezon ligde Kardemir Karabükspor’un ardından 9 kez ile en fazla gole sebebiyet veren hata yapan takım olurken, Bursaspor ise bu anlamda daha dikkatli bir görüntü çizdi. Yeşil beyazlılar, yalnızca hatası sonrası kalesinde 3 gol görürken aynı zamanda ligin en az gole sebebiyet veren hata yapan takım konumunda.

Bursaspor\'da sakatlıkları bulunan Josua John ve Alper Ademoğlu, sarı lacivertli ekibe karşı forma giyemeyecek.

Atiker Konyaspor’u sahasında yenerek puanını 39’a çıkaran Bursaspor, bu maçı kazanması halinde kümede kalmayı ise garantileyecek.

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